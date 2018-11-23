EGİAD 15 Lideri Kaplan: "Yönetime Birlikte Talibiz"

Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Başkan Adayı Mahir Kaplan, ilk bölge toplantısını Karşıyaka'da yaptı.

EGİAD15 isimli çalışma grubuyla başkanlığa aday olan Mahir Kaplan, geleneksel bölge toplantılarının ilkini Best Western Premier Otel'de gerçekleştirdi. Karşıyaka, Çiğli, Aliağa ve kısmi olarak Bayraklı'yı kapsayan bölge toplantısı özellikle kadın üyelerin yoğun ilgisine neden oldu. Kamuoyuna daha önce açıkladıkları 7 makro projenin, "Ülkeye, kente ve üyeye dokunan" projeler olmasına özen gösterdiklerini söyleyen Kaplan "Tek bir hedefimiz var o da ülkemize, kentimize ve üyemize hizmet etmek. Daha katılımcı, daha aktif, daha akılcı, daha inovatif, daha sosyal, daha iyi, daha güçlü bir EGİAD için geliyoruz. Bu projelerin ne zaman, nasıl hayata geçirileceği ve işi kimin yapacağı belli. EGİAD'a katkı sağlayacak ve daha ileriye taşıyacak projeler olmasının yanında üyemize, kentimize, ülkemize dokunan projeler geliştirdik" dedi.

ÜYENİN AYAĞINA GİDİLECEK

İzmir'i ayırdıkları 5 bölgenin her birine temsilci atayacaklarına dikkat çeken Kaplan, "Temsilciler, bölgelerde üyeleri ziyaret ederek daha aktif bir yapıyı ortaya koyacak. Her ay en az bir toplantıyı bölge temsilcilerimizin seçeceği yerde yapıp EGİAD'ı onların ayaklarına götüreceğiz" diye konuştu.

"EGİAD HEPİMİZİN"

Her proje için ayrı bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirten EGİAD Başkan Adayı Mahir Kaplan "Biz yola 'EGİAD Hepimizin' inancıyla çıktık. EGİAD'ı daha güçlü kılmak, bölgemize daha fazla katma değer yaratmak ancak üye odaklı projelerle mümkün olabilir. Bu yüzden projelerimizi akılcı ve bilimsel yöntemle hazırladık" dedi.

DEVAM EDEN PROJELERE DESTEK

Mahir Kaplan, kurulacak çalışma gruplarıyla devam eden projelerin de destekleneceğini açıkladı. Kaplan şunları söyledi:

"Birliktelik ruhumuza uygun olarak oluşturacağımız yeni çalışma grupları ve komisyonlarla Yarın Dergisi, EGİAD Melekleri, Sanayide Dönüşüm, Girişimcilik, Hayat Okulu, Gençlik Komisyonu ve Fahriler Komisyonu gibi devam eden projelerimize katkı sağlanacak"

5 BÖLGEYE 5 FARKLI PROJE

Ayrıca EGİAD 15 olarak İzmir'i ayırdıkları 5 bölgeye 5 özel projede geliştirdiklerini söyleyen Kaplan, bunlardan ilkinin Karşıyaka için "Tematik Park" olduğunu söyledi. Kaplan, "Her bölge toplantımızda bir özel projemizi dile getireceğiz. Bunlardan ilki Karşıyaka veya Çiğli ile birlikte gerçekleştireceğimiz Tematik Park olacak" diye konuştu. Kaplan, EGİAD'ın büyük bir aile olduğunu ifade ederek "Derneğimizi bugünlere getiren, şimdiye dek başkanlık yapmış olan ve yapmaya devam eden tüm değerli üyelere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.