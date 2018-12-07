Egiad Başarıyı Ödüllendirecek

EGİAD'ta 15. dönemde başkanlığa talip olan mevcut yönetimin başkan vekili Mustafa Aslan, yeni dönemde başarılı iş insanlarını ödüllendirmek için "EGİAD İş Ödülleri"ni hayata geçireceklerini söyledi.

"EGİAD İş Ödülleri" ile başarılı iş insanlarının desteklenip özendirilmesini hedeflediklerine vurgu yapan Mustafa Aslan, "Ayrıca etik uygulamaları ön plana çıkararak iş dünyasına örnek oluşturulmasını sağlayacağız. Kamudaki örnek uygulamalara dikkat çekerek, yaratıcı eğitimcilerin teşvik edilmesini, Sivil Toplum Kuruluşları'nın özendirilmesini ve yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılmasını da hedefliyoruz. Her yıl düzenlediğimiz, geniş bir katılıma sahne olan ve bu doğrultuda bir marka haline gelen EGİAD Balosu'nun yeni dönemde planladığımız ödül gecesi için güzel bir buluşma olacağını düşünüyoruz" dedi.

7 DALDA VERİLECEK

EGİAD Genç İş Ödülleri'ne başvuruların tüm sektörlere açık olacağının altını çizen Aslan, "Gerek başvuru şartları ve yöntemi gerekse aday gösterme ilkeleri kapsamlı kılavuzlarla ayrıntılı olarak açıklanacak. Ödüllerin sahiplerini bulma konusundaki süreç ve seçim kriterleri için bir proje grubumuz faaliyetlerini sürdürüyor. Başarılı işlere imza atarak ekonomiye katma değer yaratan

başvurular iş insanları, bürokratlar, finans çevreleri, akademisyenler, girişimciler ve danışmanlardan oluşan kendi alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek" diye konuştu. Mustafa Aslan, ödül kategorilerini şöyle sıraladı:

"Yılın Genç İş İnsanı, Yılın Sivil Toplum Örgütü, EGİAD Etik Ödülü, Yılın Genç Bürokratı, Yılın En Başarılı EGİAD Projesi, Yılın Genç Girişimcisi ve EGİAD Onur Ödülü"