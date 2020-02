EGİAD'ın partnerliğini yaptığı Diamond Challenge Türkiye elemesi sonuçlandı

ABD'nin Delaware Üniversitesine bağlı dünyanın lise öğrencileri için en üst düzey girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği ve ABD'nin Horn Entrepreneurship (Üniversiteye bağlı girişimcilik merkezi) aracılığıyla ilk kez Türkiye 'de ve İzmir 'de düzenlendi. Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı sunan bu program, Türkiye'de ilk kez Ege Genç İş İnsanları Derneği partnerliğinde İzmir'de gerçekleşmiş oldu. Yarışmanın sunumunu ve yönetimini EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanvekili Özgür Kılınçlar üstlendi.EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan yarışma hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için çok önemli bir gün. Universal of Delivery yıllardır tüm dünyada düzenlenen global liseler arası girişimcilik yarışması bu sene ilk defa Türkiye bacağı gerçekleşiyor. Universal of Delivery, Türkiye'deki iş ortağı olarak EGİAD'ı, Ege Genç İş Adamları Derneğini seçmiş bulunuyor. ve bu çerçevede biz Türkiye bacağının Türkiye ev sahipliğini gerçekleştiriyor olacağız bugün. Çok kısa bir süre olmasına rağmen 31 adet grubun genç liseli girişimci grubunun talebi oldu bu Türkiye bacağına. ve biz bunlardan bu gün 11 tanesini seçerek Türkiye finalini gerçekleştireceğiz ve burada jürimizin seçtiği 1. girişim grubunu da Amerika'da gerçekleştirilecek olan dünya finaline gönderiyor olacağız. Orada da ümit ediyoruz ki göndereceğimiz grubumuz tabii ki finalist olucak ve 100 bin dolarlık büyük ödüle de sahip olacak" diye konuştu.Yarışmaya katılan öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Efehan Tuğlu, "Projem kalça kırığında koruyucu giysi. Bu projeyi geliştirmemde sebep olan diamond challenge EGİAD'a teşekkür ederim. Öncelikle projeyi nasıl geliştirdim bize gelip sunum yaptılar ve bende aklımda bir fikir varken projemi gerçekleştirmek için güzel bir fırsat olarak gördüm projem sağlık sektörü projesidir projenin basit amacı yaşlıları düşerken koruyan kalça kırığı koruyucu giysisinin olması ve bu proje için çok araştırma yaptım ve bir prototip geliştirdik projem için çok iddialıyım" sözlerine yer verdi.Yarışmanın bir başka katılımcısı plan 11. sınıf öğrencisi Hatice Ece Aydemir ise "Bu yarışmayı yaptığı için öncelikle EGİAD'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir yarışma. Türkiye'de çok fazla girişimcilik olayları olmuyor ve bunu desteklemek açısından gerçekten önemli benim projem. Daha çok bu günlerde Avustralya gibi ülkelerden yangın haberleri alıyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Ben şu an kullanılmayan füzeleri alıp bunları modifiye edip başlıklarını değiştirip bu yangınların üzerine söndürmek için bir dizayn hazırladım. Projemin dereceye gireceğini umuyorum" dedi.Program kapsamında 31 liseli girişimci ekip başvuru gerçekleştirmiş olup, ön elemeyi geçen 11 ekip ise 10 Şubat'ta EGİAD Dernek Merkezi'nde düzenlenen Türkiye elemesine katılım gösterdi. Pitch Day Event (organized by EGİAD) başlığı altında gerçekleşen finalde, 11 ekipten birinci gelen ekip; kullanıcıların hem Android hem de Apple Store üzerinden elektrik/ su ve doğal gaz faturalarına/ tüketimlerine anında erişebilecekleri bir uygulama oldu. Amerikan Koleji'nden Ayes Group olarak geçen ve Selin Sayıner - Arda Akbulak - Yaman İldem - Eda Balcıoğlu isimli öğrencilerden oluşan grup 16 – 18 Nisan'da ABD'de Diamond Challenge Summit etkinliğinde Türkiye'yi temsil ederek global sahnede büyük ödül olan 100 bin dolar için yarışmaya hak kazandı.Lise öğrencileri için Dünyanın en önemli girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD'ın proje ortaklığı ile ilk kez Türkiye'de yapıldı. Delaware Üniversitesine bağlı girişimcilik etkinliği Diamond Challenge sayesinde, lise öğrencileri girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı yaşadı. Gençlerin kendilerini geliştirerek hızla değişen dünyamıza adapte olmalarını sağlamak amacıyla yeni nesil projelerin arkasında duran EGİAD, önemli bir organizasyona daha imza atmış oldu. Dünyanın dört bir yanında organize edilen, Türkiye ayağı ise ilk kez EGİAD tarafından gerçekleştirilen Diamond Challenge, öğrencilere, eğitimcilere ve destekçilere girişimcilik ruhu aşılayan ve becerilerini geliştiren en önemli projeler arasında gösterilmekte. Lise öğrencilerinin fikirlerini bir üst seviyeye çıkaran, 100 bin dolar ödül ve kaynak sunan yenilikçi bir girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge (powered by Delaware Universty) Türkiye finalinde konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Ege Genç İş İnsanları Derneği olarak 2011 yılından bu yana girişimcilik konusunu gündemde tuttuklarına dikkat çekerek, "Girişimcilik üzerine her geçen yıl farklı projeler ilave ederek farkındalık yaratmaya, eğitimler vermeye, hem girişimcilik hem de melek yatırımcılık kavramlarının yayılımını sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam ediyoruz. İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin Hazine Müsteşarlığından akredite ilk Melek Yatırım Ağı olan EGİAD Melekleri Yatırım Ağı 2015 yılına kurulmuştur. Aynı zamanda Türkiye'de iş insanları derneği olarak bir STK bünyesinde kurulan ilk akredite melek yatırım ağıdır. EGİAD Melekleri bünyesinde bugüne kadar 1500'den fazla girişimci değerlendirmiş ve 9 adet başarılı girişime yatırım yapılmıştır. Şehrimizde ve ülkemizde girişimciliğin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin desteklenmesi çok önemlidir. Bu kapsamda öncü olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. İzmir'in çeşitli kurumlarıyla yarattığımız ortak sinerji ile İzmir'in inovasyon ve girişimcilik başkenti olacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.İşsizlik oranlarına bakıldığında özellikle genç işsizliği oranının dikkat çekici olduğunu söyleyen Aslan, "Yüzde 20'lerle ifade edilen genç işsizlik oranı gençlerin geleceğe yönelik umutsuzluklarını arttırdığı gibi aynı zamanda ülkemiz açısından çok değerli beyin ve emek gücünün israfı/ göçü sayılmaktadır. Bu kapsamda, bu değerli gücü kullanabilmek için özel sektör- devlet işbirliği ile genç girişimciliği teşvik edecek etkin mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir. EGİAD Melek Yatırım Ağı, bu mekanizmalar için iyi ve işler bir örnektir" dedi.Dünyanın ilk 20 girişimci şehriİzmir'deki teknoparklar, sanayi bölgeleri ile insan kaynaklarındaki çeşitliliğin kente farklı fırsatlar sunduğunu anlatan Aslan, "Katma değeri yüksek yatırımları, girişimcilik açısından öncülüğü, teknoloji üssü olmak üzere yaptığı yatırımları ve girişimleri ile İzmir, Türkiye'nin yükselen yıldızı olarak yerini almaktadır. İzmir'de girişimcilik eko-sisteminin son yıllarda kaydettiği gelişme bu alandaki potansiyeli de göstermektedir. İstanbul'un dışında melek yatırımcılık ve girişimcilik alanında en hızlı yol alan kent İzmir olmuştur. Bu bağlamda, EGİAD'ın Hazine Müsteşarlığı'na akredite olan Melek Yatırım Ağı EGİAD Melekleri de giderek artan bir ivme ile girişimci gençler ve genç yatırımcılar arasında güçlü bir köprü rolü oynamaktadır" dedi. İş dünyası olarak özellikle gençlere destek olmayı amaçladıklarını ifade eden Mustafa Aslan, EGİAD Melekleri'nin bu güne kadar 1500'den fazla girişimci genç ile temas kurduğunu belirterek 18 girişimci-melek yatırımcı toplantısı organize ettiklerini ve 9 girişim projesine yatırım yaptıklarını anlattı. Birçok girişimciye mentorluk desteği de sağladıklarını kaydeden Aslan şöyle devam etti: "İzmir Ticaret Odası'nın yeni dönemde girişimcilik konusunda yapmaya başladığı çalışmalar ve Girişimcilik Merkezi projesi de İzmir ekosistemi açısından çok kıymetlidir ve bizleri heyecanlandırmaktadır. İzmir'de girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için öncelikli olarak hem STK'ların hem üniversitelerin hem de diğer ekosistem paydaşları tarafından atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Özel sektörün girişimcileri desteklemesi, girişimciler ile işbirlikleri kurması, okulların, öğrencilere girişimcilik bilincini yerleştirmesi, iş insanları arasında melek yatırımcılık farkındalığının arttırılması, girişimcilik ile ilgili etkinliklerin arttırılması, yurt dışında bulunan diğer ağlar ve paydaşlar ile ilişkilerin sürekli olarak geliştirilmesi ve kesintisiz bilgi paylaşımının sağlanması gerekmektedir. Yeni kurmuş olduğumuz EGİAD Think Tank ilk stratejik hedef olarak girişimciliği seçmiştir. Vizyonumuz gelecekte İzmir'in dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasında yer almasıdır."Genç girişimciliğe teşvik talebiİşsizlik oranlarına bakıldığında özellikle genç işsizliği oranının dikkat çekici olduğunu söyleyen Aslan, "Yüzde 20'lerle ifade edilen genç işsizlik oranı gençlerin geleceğe yönelik umutsuzluklarını arttırdığı gibi aynı zamanda ülkemiz açısından çok değerli beyin ve emek gücünün israfı göçü sayılmaktadır. Bu kapsamda, bu değerli gücü kullanabilmek için özel sektör-devlet işbirliği ile genç girişimciliği teşvik edecek etkin mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir. EGİAD Melek Yatırım Ağı, bu mekanizmalar için iyi ve işler bir örnektir" dedi.Bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Diamond Challenge'a dünyanın her yerinden yoğun bir katılım olduğunu belirten Aslan, "Gençler hem fikirlerini geliştirmekte hem de dünyadan harika ekiplerle tanışma fırsatı yakalamakta. Türkiye ayağını ilk kez gerçekleştiren kurum olarak büyük mutluluk duymaktayız" diye konuştu. Diamond Challenge 2020 hakkında bilgilendirme yapan EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkan Vekili Özgür Kılınçlar da bu yıl sadece İzmir'de yapılan bu yarışmanın önümüzdeki yıl Türkiye genelinde düzenleneceğini söyledi. Yarışmanın lise öğrencileri arasında düzenlenen en üst nitelikli yarışma olduğuna dikkat çeken Kılınçlar, herkesin katılımına açık olan yarışmaya ABD'nin 35 eyaletinden başvuru bulunduğunu kaydetti.Konuşmaların ardından girişimci sunumlarını yapan liseli takımlardan kazanan ekip Türkiye'yi ABD'nin Newark kentinde temsil etmeye hak kazandı.Program süreci detaylarıTürkiye finalinde birinci gelen ekip, 16 – 18 Nisan 2020'de ABD'nin Newark kentindeki Daleware University'ndeki Diamond Challenge Summit Zirvesi'ne katılım gösterecek. Dünyanın lise öğrencileri için en üst düzey girişimcilik yarışması olan Diamond Challenge, Delaware Üniversitesine bağlı girişimcilik etkinliği için bir temel taşı olan Horn Entrepreneurship aracılığıyla oluşturuldu. Dünyanın dört bir yanındaki lise öğrencilerine girişimciliği ilk elden deneyimleme imkanı sunan bu program, inovatif fikri olan her bölgeden, her lise öğrencisine yönelik gerçekleştiriliyor, sınırsız girişimcilik bilgisi, tecrübesi ve sonsuz fırsat da sunuyor. Ayrıca global ölçekte deneyim, ideathon, pitching, mentorluk ve network erişimi de sağlıyor. Program, başvuranlar için global sahnede tutkularını sunma fırsatı oluşturuyor.Birinci Ekip: Ayes Group - Advantageous Yielding Effective (Amerikan Koleji)Selin Sayıner - Arda Akbulak - Yaman İldem - Eda BalcıoğluProje: Kullanıcıların hem Android hem de Apple Store üzerinden elektrik/ su ve doğal gaz faturalarına/ tüketimlerine anında erişebilecekleri bir uygulamadır.İkinci Ekip: Serwarm (Amerikan Koleji)Serra Yıldırım - Aslı ÖzerProje: Şarj edilebilir kutular kullanılarak sipariş edilen yiyecekleri en kolay, en sağlıklı ve en sıcak olarak sunmaktadırÜçüncü Ekip: Stumigo (TAKEV)Eda Sorguç - Bulut Uçkun - Anıl AcarerProje: Stumigo, etkili online öğrenme/ eğitim merkezi, tek bir uygulamada her şeye sahip olduğunuz için kendi öğrenme türünüzü seçme veya keşfetme yeteneğiniz olan bir uygulamadır.EGİAD Melekleri Jüri Özel Ödülü : Blok Fire (Amerikan Koleji)Hatice Ece Aydemir - Alara Urunga - Berra EroğluProje: BlockFire, bugün itfaiye için kullanılan uçakların ve helikopterlerin yapamadığı fırtınalı ve sisli havalarda veya geceleri bile görevlerini kolayca yerine getirebilen bir araçtır. - İZMİR