EGİAD İş Dünyası Ankara'ya Çıkarma Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığında AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle'den oluşan bir heyet, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter ve Tacettin Bayır ile biraraya gelen EGİAD Heyeti, İzmir'in sorun ve beklentilerini dile getirdi.

Ayrıca EGİAD Heyeti, TUSİAD Ankara Temsilcisi Eray Akdağ ile de buluşarak Ankara gündemi ile ilgili değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.

Aydın Buğra İlter'in başkanlığında gerçekleşen ziyaretlere Övünç Emre-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Anıl Yüksel-Yönetim Kurulu Sekreteri, Mahir Kaplan-Yönetim Kurulu Saymanı, Tolga Şekercioğlu-Yönetim Kurulu Sayman Yardımcısı, Gökmen Ulusoy-Yönetim Kurulu Üyesi, Baran Kayhan-Yönetim Kurulu Üyesi, Barış Kaşka-Yönetim Kurulu Üyesi, Elif Koç-Yönetim Kurulu Üyesi, Feyzi Kaya-Yönetim Kurulu Üyesi, Kaan Özhelvacı-Yönetim Kurulu Üyesi, Mesut Özdamar-Yönetim Kurulu Üyesi, Süleyman Tutum-EGİAD Paydaş İlişkiler Komisyonu Başkanı, Ali Karamustafaoğlu-EGİAD Paydaş İlişkiler Komisyonu Üyesi, Doğuş Bayır-EGİAD Paydaş İlişkiler Komisyonu Üyesi, Övünç Demir-EGİAD Paydaş İlişkileri Komisyonu Üyesi, Yağız Serter-EGİAD Üye İlişkileri ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı, Yücel Koç-EGİAD Üyesi, Heval Savaş Kaya-EGİAD Üyesi katılım gösterdi.

Görüşmelerde genel olarak ekonomi, iş dünyası ve İzmir'e ilişkin beklenti ve talepleri ifade eden EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, ülke ekonomisine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. Bankalardaki likidite ve kaynak azlığı ile artan enerji ve ham madde maliyetlerinin iş dünyasını zorladığını dile getirdi. İzmir'e ilişkin beklentileri de dile getiren İlter, İzmir'in mevcut iş dinamiğini hızlandırmaya yönelik bir dizi talepte bulundu. İkinci çevre yolu, körfez geçişi, Çandarlı Limanının hızlanması, Alsancak Limanı yaklaşma kanalı tarama çalışmaları ile limanın potansiyelinin azaltılmaksızın özelleştirilmesi ve yurtdışı direk uçuş sayısının arttırılmasını talep eden İlter, Seçimler öncesi imza töreni yapılan İzmir Teknoloji Üssü ile ilgili çalışmalarında da sekteye uğramaksızın devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

8500 yıllık Liman kenti olan İzmir'in turizm potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu belirten EGİAD Başkanı, kültür turizmi açısından tarihi alan ve Kemeraltı'nın önemli bir bölge teşkil ettiğini ve bu alanın açık hava müzesi olarak restore edilmesi ve düzenlenmesinin bölge turizmine yaratacağı katkıya vurgu yaparak, "Basmane, Kadifekale, Kemeraltı ve Smyrna Bölgesi'nin kültür mirası olarak gerekli restorasyon çalışmaları ile bir açık hava müzesi olarak dizayn edilmesi için gerekli kaynakların ayrılması gereklidir" dedi.

İlter Yaklaşan yerel seçimler ile ilgili, EGİAD'ın iş dünyası adına tüm siyasi partilerden beklenti ve talebinin; İzmir'li, iş dünyasının içinden gelen, şehrin ekonomisi ve dinamiklerini bilen, iş dünyasının ihtiyaç ve isteklerine vakıf kişileri aday olarak göstermeleri olduğu hususunun altını çizdi.