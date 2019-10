EGİAD melekleri, genç girişimciler Purple ile istismara dur diyecek

2019 döneminin önemli girişimcilik programlarından, "TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var! Ege " kapsamında birinciliği kazanan Purple ekibi, EGİAD melekleri ile mentorlük eşleşmesini gerçekleştirdi. Taciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olan Purple, bu yılın en önemli genç girişimcileri arasında yer alarak, Ege Bölgesinde hazineye akredite ilk ve tek Melek Yatırım Ağı olarak faaliyette bulunan EGİAD melekleri ile çalışmaya hak kazanmış oldu.İyi bir fikri olan; ama bunu hayata geçirme konusunda desteğe ihtiyacı olan girişimciler ile onlara yol gösterebilecek iş dünyasının tecrübeli isimlerini buluşturmayı amaçlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri Mentor Ağı ile Purple ekibinin ilk eşleşmesi gerçekleştirmiş oldu. Mentor ağında yer alan Alp Avni Yelkenbiçer (EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Levent Kuşgöz (EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi), Frederic Pagy (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı), Özgür Kılınçlar (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkan Vekili), Özüm İlter Demirci (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Yonca Güngör Çınar (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Zerrin Ülken (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Taylan Tanyer (EGİAD Melekleri İcra Kurulu Üyesi), Onur Özkol (EGİAD Melekleri Üyesi – Melek Yatırımcı), Mert Hacıraifoğlu (EGİAD Üyesi), Yağız Serter (EGİAD Üyesi) ile bir araya gelen genç girişimciler ilk geri bildirimlerini aldı.Genç girişimciliğin arkasındayızEGİAD Melekleri İcra Kurulu Geçmiş Dönem Başkan Yardımcısı ve EGİAD'ın şu an başkan vekilliği görevini yürüten Alp Avni Yelkenbiçer, EGİAD meleklerinden 6 ay mentorluk desteği alan Purple grubu ile şu ana kadar iki görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.Deneyimin en pahalı kaynak olduğunu belirten Yelkenbiçer, "Amacımız; fikri olan ama nasıl yol alacağını bilmeyen, yol göstermek için rehbere ihtiyaç duyan girişimciler ile her biri deneyimli mentor olan üyemiz iş insanlarını bir araya getirmek. Girişimcilik kültürünün geliştiği bir toplumda, gençlerin değer oluşturarak işler ortaya koyacaklarına inanıyoruz. EGİAD melekleri olarak girişimciliği gençlerin DNA'sına işlemek için çalışıyoruz. Ekonomik büyümenin önemli bir bileşeni olarak karşımıza çıkan girişimcilik, işsizlik sorununa karşı en etkili çözüm olacaktır. Uluslararası pazarda etkin bir oyuncu olmak, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak, endüstri 4.0'dan toplum 5.0'a dönüşen yeni dünya düzeninden geri kalmamak adına fikir üreten, ürettiği fikri hayata geçiren, oluşturduğu projeyle üretime ve istihdama katkı sağlayan girişimcilere her alanda büyük bir ihtiyaç bulunduğunu vurgulamak isterim. O yüzden girişimciliğin özellikle de genç girişimciliğin arkasındayız" dedi.Cinsel istismara uğrayan bireylere destek sağlayacaklarTaciz, tecavüz ve istismara uğrayan bireylere hukuksal ve psikolojik destek sağlayan bir platform olarak faaliyet göstermeye hazırlanan Purple ekibinden Fatma Öykü Gonca, Elif Linda Grace Altıntaş, Safanur Bol, Asude Sare Balıklılı, EGİAD Melekleri Mentor Ağı ile birlikte hareket etmenin kendileri için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Mentorlük desteğiyle girişimin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Purple olarak Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan cinsel istismara karşı büyük bir çalışma içerisindeyiz. Bu soruna ülkemizde dur demeyi hedefliyoruz. Taciz, tecavüz veya genel anlamda cinsel istismara maruz kalmış bireylerin tekrar hayata dönmeleri için psikolojik destek ve terapi büyük önem arz ediyor. Pek çok birey bu imkanlara ulaşamıyor. Aynı zamanda hukuksal işlemler için de büyük desteğe ihtiyaçları olduğunu gözardı edemeyiz. Purple cinsiyet farkı gözetmeksizin bu durumla karşı karşıya kalmış her birey için çözüm olacaktır. Purple, cinsel istismara uğrayan her bireyin ücretsiz psikolojik ve hukuksal desteğini sağlayabilecek bir web tabanlı uygulama ve yardım destek platformu olarak büyük bir eksikliği giderecektir. Ülkemizdeki cinsel istismara uğrayan bireylerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmalarını ve hukuksal yollara başvurduklarında gerekli desteğin sağlanması, cinsel suç oranının azaltılmasını ve ilerleyen zamanlarda da dünyaya yayılıp başka ülkelerdeki bu sorunların çözülmesini hedeflemektedir" dedi.TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampı, 21-22 Şubat tarihlerinde EGİAD ve BASİFED iş birliğinde, Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilmişti. Kampa, Türkiye genelinde ilk 150 iş fikri arasına giren ekiplerden Ege Bölgesinde yer alan 5 üniversiteden 38 girişimci adayı katılmıştı. 20'nin üzerinde konuşmacının yer aldığı TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Ege Girişimcilik Kampında girişimci adayı gençler; iş modeli kanvasından müşteri kazanımına, ihtiyaç doğrulamadan fikri hakların korunmasına, destek ve yatırım süreçlerinden sunum tekniklerine kadar birçok konuda eğitim alma fırsatını yakalamıştı. Ege Bölgesi girişimcilik ekosistemi ve iş dünyası üyesi birçok isimle tanışma ve bağlantı kurma olanağı da bulmuştu. İş fikri sunumlarını yapan 15 ekip arasından seçilen ve iki ay boyunca girişim fikirlerini gerçekleştirmeleri yolunda iş insanlarından rehberlik alan ekipler, 7 Mayıs tarihinde sahneye çıkarak son sunumlarıyla final için yarışmıştı. - İZMİR