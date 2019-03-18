EGİAD Sanayi Konseyi İçin Ön Hazırlıklar Başladı

BTM Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda yeni kurulacak olan EGİAD Sanayi Konseyi Başkanı Orkun Ürkmez'in ev sahipliği yaptığı toplantıya EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Başkan Vekilleri Anıl Yüksel ve Feyzi Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Baran Kayhan, Cem Demirci, Cemal Yılancıoğlu, Kaan Özhelvacı ile üyelerden Duygu Tecim, Elif Nahide Akduman, Erkan Karaçar ve Genel Sekreter Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç katıldı.

Orkun Ürkmez, BTM bünyesinde kurmuş oldukları Dış Ticaret İstihbarat Sistemi'nin detaylarını ve işleyişini paylaşarak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda döviz girdisi sağlamak isteyen işletmelerin bu sistemden ne şekilde faydalanabileceğini açıkladı. Ürkmez'in önerisi ile EGİAD üyelerinin işletmelerine oluşturulacak olan Sanayi Konseyi aracılığı ile bu yönde nasıl destek verilebileceği tartışıldı. EGİAD'ın yeni dönemde gündeminde olan markalaşma, devlet teşvikleri, dijital dönüşüm, kümelenme, nitelikli teknik eleman, Avrupa Birliği fonları gibi konular hakkında sanayici bakış açısı ile fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Mustafa Aslan özellikle nitelikli teknik eleman ve üyeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularına dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler