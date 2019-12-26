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EGİAD yılbaşı balosunda eğlendi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 2019'u bitirmeye sayılı günler yılbaşı balosu düzenledi.

26.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:37 EGİAD yılbaşı balosunda eğlendi
Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 2019'u bitirmeye sayılı günler yılbaşı balosu düzenledi.

balosuna, EGİAD Yönetim Kurulu başta olmak üzere cemiyet hayatının tanınmış isimleri Küçük Kulüp'te bir araya geldi. DJ Faruk Balkan'ın geceye özel olarak hazırladığı swing, house music, 80'li yılların şarkıları renk kattı. Gecede konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan 2019'da yaşanan tüm zorlukları geride bırakmayı ümit ettiklerini belirtti. Aslan, 2020'den sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi. Öte yandan gecede ayrıca çekiliş de gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan çekilişten elde edilen gelirin Behçet Uz Çocuk Hastanesine bağışlanacağı bildirildi. - İZMİR

Yılbaşı, İzmir, Ege, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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