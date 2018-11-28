EGİAD15'den Dijital Devrim

EGİAD15 geleneksel bölge toplantılarının ikincisini Kemalpaşa'da yaptı. Üyelerin ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Adayı Mahir Kaplan, dijital dönüşüm müjdesi verdi. 30 yıllık EGİAD ailesinin çağa ayak uydurması ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmesinin önemini vurgulayan Kaplan "EGİAD için hazırladığımız projelerimizde dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijital dönüşüm demek çağı yakalamak demek. Geleceği bugünden yaşamak ve gereklerini yerine getirmek bölgemize ve şehrimize katma değer sağlayacak ürünler üretmemizi de sağlayacak" dedi.

"YOL GÖSTERECEĞİZ"

EGİAD'ın her yönden zengin bir üye yelpazesine sahip olduğunu, bilgi birikimlerini dernek için kullanmaya hazır olduklarını dile getiren Kaplan "Bugün ihracat, üretim proseslerinde dijitalleşmenin önemi hepimiz biliyoruz. Bizler 30 yıldır gözümüz gibi koruduğumuz EGİAD'ımızı geleceğe taşımak için bu dönüşümü sağlarken, tüm üyelerimize mentorluk yaparak en doğru gelişim için yol göstereceğiz" diye konuştu.

"BU İŞ EKİP İŞİ"

EGİAD 15 ekibinin EGİAD'ın çeşitli kademelerinde uzun süredir görev yapmış ve eksiklikleri bizzat tespit etmiş kişilerden oluşan deneyimli ve paylaşımcı bir kadro olduğunu ifade eden Mahir Kaplan "Bu iş ekip işi. Ekip uyumlu ve her biri kendi alanında uzman, nitelikli üyelerden oluşuyor. Bu ekip İzmir'de bir ihtiyaçtan dolayı bir araya geldi. Bu koşullarda EGİAD'ın üyelerine ve çevresine katkı sağlayan misyonunu yerine getirmek için projeler ürettik. Bu projelerin üretimi için ayrı ayrı çalışma grupları kurduk. Her grup üyelerimizin de taleplerini dinleyerek 7 makro proje geliştirdik" dedi.

"ÖĞRENCİ TURİZMİ BAŞLATACAK"

EGİAD'ın eğitim konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Kaplan, "Dünyada 65 Milyar Dolarlık bir eğitim pastası var. İzmir'imiz ve bölgemiz yurt dışında eğitim gören yabancı öğrencleri burada ağırlayabilecek bir potansiyele sahip. Öğrenci turizminin ateşini EGİAD olarak yakmaya kararlıyız. Bunun için özel proje geliştirdik. İzmir'i dünya öğrencilerinin cazibe merkezi haline getirmek için eğitim alanında çalışmalar gerçekeleştireceğiz" dedi.

EGİAD MESLEK LİSESİ'NİN YERİ HAZIR

Eğitimdeki atılımların bununla sınırlı olmadığına dikkat çeken Kaplan, EGİAD Özel Mesleki ve Teknik Lisesi'ni de hayata geçireceklerin söyledi. Kaplan projelerin hayata geçirilmesi için de şimdiden çalışma yürüttüklerini ifade eden Kaplan, "Lisemizin yeri şimdiden hazır. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

GELİR GETİRİCİ PROJELER

Projeleri üretirken EGİAD'a gelir getirici olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Kaplan, lisenin ara elaman sorununa çözüm olacağı gibi EGİAD'a da büyük kazanç sağlayacağını belirtti. Gelir getirici bir başka projenin Gastronomi Akademisi oldunu ifade eden Kaplan şöyle devam etti:

"Turizm sektöründeki üyelerimizin ürün ve talep ihtiyaçlarını karşılayacak Gastronomi Akademisi, bölgemizin uluslararası marka olmasına da fayda sağlayacak. Elde edeceğimiz gelir ise EGİAD'ın sosyal projelerinde fon olarak kullanılacak"

30. YIL TANITIM FİLMİ

Her bölgede özel bir mikro proje açıklamayı gelenekselleştiren Kaplan, EGİAD'ın 30. Yılı şerefine bir tanıtım filmi çekileceğini duyurdu. Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak bu hedefte daha ileri gidebilmek için kurumsal kimliğin de çok önemli olduğunu belirten Kaplan "EGİAD'a yakışır geçmişten günümüze EGİAD'ı anlatan özel bir tanıtım filmi hazırlatacağız" dedi.

"BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Kaplan üyelere seslenerek "Kendimize bir vizyon ve misyon belirledik. Birlikte düşünen karar alan birlikte çalışan birlikte yöneten ve üreten bir EGİAD olarak yola çıktık. Kentinde, bölgesinde ülkesinde daha akılcı bilimsel güçlü bir EGİAD yaratmak için proje üretilmesi gerektiğini tanımladık. Şimdi de bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.