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EGİKAD'tan kadına şiddet ile mücadeleye tam destek

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın hakları için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

25.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:36EGİKAD'tan kadına şiddet ile mücadeleye tam destek

Toplumun her tabakasında kadının şiddete maruz kaldığını ve yasal güvencelerle kadınların korunması gerektiğini ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, kadınların bu mücadelesinde dernek olarak her zaman yanında olacaklarını söyledi. Dünyadaki tüm insanların huzur içinde yaşaması için şiddetin son bulması gerektiğini belirten Antitoros, "Kadına şiddet maalesef artarak devam etmektedir. Uluslararası alanda Türkiye kadın erkek eşitliğinde son sıralarda yer almaktadır. Kadınların yaşam haklarını kanun çerçevesinde koruma altına almak zorundayız" dedi.

" sözleşmesi toplumsal huzuru sağlar"

Kadınlara, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde haklar elde ettiğini fakat son dönemlerde kadının elindeki hakların alınmak istediğini belirten Nihan Antitoros, şiddetin sürekli karşısında olacaklarını söyledi. İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme olduğunu vurgulayan Antitoros, "Bu sözleşme kadınlara karşı uygulanan şiddettin önlenmesi, korunması ve yargılanması için hazırlanmış bir belgedir. 2011 yılında bu sözleşmeye ilk imza atan ülke olmamıza rağmen uygulanabilirlik açısından bir anlam ifade etmiyor. Sözleşmenin yerine getirilmesi kadın haklarını sağlayacağı gibi toplumsal huzurun sağlanmasına da yardım edecek. Bu yüzden İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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