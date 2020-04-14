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EGİKAD'tan koronavirüse karşı istihdama destek

Ege İş Kadınları Derneği(EGİKAD), koronavirüse karşı istihdama destek olmak için üyelerin iş yerlerinde gençlere staj imkanı sağlıyor.

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53
EGİKAD'tan koronavirüse karşı istihdama destek

EGİKAD üyelerinin iş kollarına göre genç iş insanlarına staj imkânı yaratmaya çalıştıklarını ifade eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran, genç iş insanlarını yetiştirmenin EGİKAD'ın asli görevi olduğunu söyledi. Koronovirüsten kaynaklı bir ekonomik belirsizlik olduğunu ifade eden Baran, "Genç iş insanlarını hem yetiştirmek hem de sektörel tecrübesini arttırmak için üyelerimizin iş birliğinde staj başvurularını elektronik posta aracılığıyla alacağız. Böylelikle koronavirüsten sonra normal yaşama döndüğümüzde gençlerimize istihdam yaratmış olacağız" dedi.

"Gençlerin gelecek planlaması için önemli"

EGİKAD üyelerinin iş kollarının sosyal medya hesaplarında tanıtımının yapıldığını vurgulayan Baran, staj döneminin Temmuz ayında olacağını belirtti. Staj için elli kişilik bir kontenjan ayırdıklarını ifade eden Baran, "Koronavirüse karşı istihdama destek olmak amacıyla başlattığımız bu staj başvurularının gençlerimizin gelecek planlamasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Virüsten dolayı yaşadığımız kriz ortamında gençlerin ekonominin içinde yer alması ve onların geleceğimizin teminatı olması açısından büyük önem veriyoruz. Koronavirüse karşı attığımız bu adım umarım genişleyerek ve büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Genç, Güncel
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