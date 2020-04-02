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Eğil'de gençler evde spor yapmaya yönlendiriliyor

Eğil'de gençler spora yönlendiriliyor.

02.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:34
Eğil'de gençler evde spor yapmaya yönlendiriliyor
Eğil 'de gençler spora yönlendiriliyor.
Eğil İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Arslanoğlu, konoravirüs dolayısıyla evde kalan gençleri spor faaliylerinde bulunması için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Bu kapsamda hazırladıkları projeyle gençlerin evden çıkmadan spor yapmasını istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Okul sporlarına geçici bir süreliğine ara verip evde sporu özendirmek ve gençlerin evde sağlıklı kalmalarına destek olmak için böyle bir proje hazırladık. 30 Nisan'a kadar evde spor yapıp bunun görüntüsünü gönderen öğrencilerimizi ödüllendireceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Eğil, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Eğil'de gençler evde spor yapmaya yönlendiriliyor - Haberler

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