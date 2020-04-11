Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Eğil'de korona virüs önlemleri

Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

11.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:45
Eğil'de korona virüs önlemleri
Diyarbakır 'ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Eğil Belediyesince 10 kişiden oluşan mobil dezenfekte ekibi kuruldu. Belediye ekipleri kırsal mahallerdeki evleri tek tek dolaşarak, yüzlerce evi virüse karşı ilaçladı. Mobil ekipler, her gün özel olarak hazırlanan ilaçlı dezenfektanı kullanarak, ulaşabildikleri her bölgeyi dezenfekte ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Eğil, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Haberler ›› Güncel ››Eğil'de korona virüs önlemleri - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:55: Muratpaşa için 60 bin litre dezenfektan kullanıldı - Haber 10:54: Konya Büyükşehir Belediyesinden toplu ulaşım duyurusu - Haber 10:54: Mardin'de kaçak sigara operasyonu - Haber 10:53: Fransa'da koronavirüsten ölen Türk'ün kuzeni de virüs kurbanı oldu - Haber 10:52: Jandarma, annesinin doğum gününü kutlamak isteyen çocuğu pastayla sevindirdi - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:49: Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin