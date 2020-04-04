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Eğilen ağaç tehlike saçıyor

Eğilen ağaç tehlike saçıyor Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Caddesi'nde bulunan ve yolun üzerine doğru uzanan çam ağacı, araçlar ve yayalar için tehlike saçıyor.

04.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:12
Eğilen ağaç tehlike saçıyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Balıklıgöl Caddesi'nde bulunan ve yolun üzerine doğru uzanan çam ağacı, araçlar ve yayalar için tehlike saçıyor.
Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Caddesi'nde bulunan çam ağacı, araçlar ve yayalar için tehlikeye davetiye çıkıyor. Rüzgar veya fırtınada bile kopma noktasına gelecek derecede zayıflamış ve eğilmiş olan ağaç kazalara davetiye çıkarıyor. Bölge esnafı, caddede eğilen ağacın fırtına ve rüzgar gibi doğal afetlerde tehlike oluşturduğu için yetkililerin bir an önce müdahale etmesini istedi.
"Caddeye doğru eğilen ağaç tehlike saçıyor"
Eğilen ağacın altında aracını park eden esnaf Mahmut Kırık, " Böyle eğik ağaçlar caddede tehlike saçıyor. Yetkililerin bu ağaca müdahale etmesi gerekiyor. Eğilen bu ağacı iple bağlanması ya da destek verilmesi gerekiyor. Bizler ağacın altında çalışıyoruz. Rüzgar olduğunda ağaç üzerimize de düşebilir. Ağacın altında aracımızı park ediyoruz. Yetkili kesimin, ağacın tehlikeli bir durum oluşturmadan önce çare bulmalarını talep istiyoruz" dedi.
Yetkililerin eğilen ağaca müdahale etmesi gerektiğini belirten esnaf Ali Baytur, "Şanlıurfa'nın en gözde caddesi olan Balıklıgöl Caddesi'nde böyle bir eğik ağacın olması tehlikeye davetiye çıkarıyor. Yetkilileri aramamıza rağmen bir şey yapamadılar. Bu ağaç düşse kazaya sebep olsa ya da bir vatandaşın üzerine düşse o zaman mı gelip yapacaklar. Bu ağaç burada çok büyük tehlike saçıyor. Esnaf bu ağaç altında aracını park ediyor, işlerini yapıyor. Ağaca rüzgar vurunca düşebilir. Yetkililerin gelip ağaca müdahale etmesi lazım" diye konuştu. Eğilen ağaç tehlike saçıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıklıgöl, Şanlıurfa, Yerel

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Eğilen ağaç tehlike saçıyor
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