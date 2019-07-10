10.07.2019 13:19
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Eğirdir'de 17.Triatlon ve Aguatlon'a doğru

Eğirdir

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Triatlon ve Aguatlon müsabakalarının tüm hazırlıkları tamamlandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bu yıl 17.'si düzenlenecek olan Triatlon ve Aguatlon müsabakalarının tüm hazırlıkları tamamlandı. Heyecan dolu müsabakalar hafta sonu gerçekleştirilecek.

Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediye Başkanlığı ve Triatlon Federasyonu'nun ortaklaşa organize ettikleri müsabakalar için Eğirdir Belediyesi gereken tüm hazırlıkları tamamladı.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, 13-14 Temmuz günlerinde yapılacak müsabakalara tüm vatandaşların katılarak ilgi göstermesi ve bu heyecana ortak olmalarını istedi.

İlçede, 12 Temmuz Cuma günü düzenlenecek olan teknik toplantı ile start verilecek olan 17.Triatlon ve Aguatlon'da 13 Temmuz Cumartesi günü ilk müsabakalar yapıldıktan sonra dereceye girenlere ödül töreni düzenlenecek.

Müsabakalar kapsamındaki yaş grupları ve Elitler müsabakaları ise 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta, Eğirdir, Güncel

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