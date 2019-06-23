23.06.2019 17:15
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Eğirdir'de başarılı öğrencilere Çanakkale gezisi ödülü

Eğirdir

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kaymakamlık ile Belediye'nin de destek verdiği etkinliklerde başarı gösteren 45 öğrenci Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi.

Isparta 'nın Eğirdir ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kaymakamlık ile Belediye'nin de destek verdiği etkinliklerde başarı gösteren 45 öğrenci Çanakkale gezisi ile ödüllendirildi.

Isparta Eğirdir'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve Bütçe Defteri Projesi'nde birinci olan 45 öğrenci, daha önce söz verildiği gibi Çanakkale gezisine uğurlandı.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğrencilerimizi geziye uğurlarken, "Yıl içinde düzenlenen tüm yarışmalarda maddi manevi desteğini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Abdullah Akdaş'a, gezinin tüm masraflarını üstlenen Belediye Başkanımız Veli Gök 'e sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta , Çanakkale , Eğirdir , Güncel

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