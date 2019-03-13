Eğirdir'de Bilişim Atağı

İnsan aklının bir ürünü olan yazılımlar sayesinde girişimler, birçok sektörde faaliyet gösteren yüzyıllık holdinglerin iş hacmine çok kısa sürede ulaşabiliyor. Yine milli yazılımlar sayesinde ordumuzun hareket kabiliyeti artmakta, yazılımın önemi milli bir mesele haline gelmektedir. Kısacası yazılım, birçok sektörün ihtiyaç duyduğu bir iş alanı haline gelmekte, hem de milli bir mesele olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu kapsam ve gerekçelerle geçtiğimiz yıl Eğirdir Kaymakamı Abdullah AKDAŞ öncülüğünde başlatılan proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar arasında yapılan özel bir sınavla seçilen toplam 60 öğrenci, yazılım ve bilişim alanında ücretsiz olarak eğitimlere başlamışlardı.

Bu yıl eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yapılan sınav sonucu, 5. Sınıflar arasından yine 15 öğrenci seçilerek, "Prof. Dr. Aydın Köksal Yazılım ve Bilişim Kursu"nda uzman eğitmenler tarafından eğitimlerini almaya hak kazandılar.

7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin, bilgisayar mühendisliği 1 ve 2. sınıfların düzeyinde eğitim aldıkları kursta, öğrenciler kendi yaptıkları yazılımı Kaymakam Abdullah AKDAŞ'a tanıttılar.

Henüz geliştirilme aşamasında olan yazılımın, bittikten sonra Kaymakamlık tarafından satın alınacağını belirten Kaymakam AKDAŞ: "çocuklarımızı, her geçen gün önem kazanan yazılım ve kodlama alanında eğiterek, hem kendileri hem de ülkemiz adına faydalı işler yapacakları nitelikli insanlar haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl sponsorlar ve öz kaynaklarımızla bu eğitimlere başladık. Geldiğimiz noktada çocuklarımız, sıfırdan bir bilgisayar programı yapacak noktaya gelmiş bulunuyorlar. Bu eğitimleri 5. Sınıftan başlayarak 8. Sınıfta sonlandırmayı düşünüyorduk. Ancak bu sene aldığımız kararla bu eğitimleri 12. Sınıfa kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu sayede 5. Sınıftan aldığımız çocuklarımız, 8 senede yazılım alanında yüksek nitelikli uzmanlar haline gelecekler. Gelecekte bu çocukların, bizleri gururlandıran işler başaracaklarına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler