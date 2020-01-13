Haberler » 3. Sayfa » Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı - Haberler

Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde avlanmanın yasak olduğu dönemde kaçak olarak avlanan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.

13.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:48Eğirdir'de kaçak avlanan 700 kilogram kerevit göle bırakıldı
'nın ilçesindeki Eğirdir Gölü'nde avlanmanın yasak olduğu dönemde kaçak olarak avlanan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.

İlçede, önceki gün alınan bir ihbarı değerlendiren Eğirdir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıidris Limanı civarında çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, bölgeden yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan Gelendost ilçesine bağlı Yeşilköy'de kullanılmayan bir ev içerisinde, kaçak olarak avlanan 700 kilogram kerevit ele geçirildi.

Yumurtlama döneminde avlanması yasak olan kerevitleri avlayanların henüz kim oldukları belirlenemezken, satış için sevk edilmeye hazır halde bulunan 700 kilogram kerevite ise el konuldu.

Öte yandan, ele geçirilen kerevitler Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen'in de katılımıyla önceki gün Eğirdir Limanı'nda düzenlenen törenle göle iade edildi. - ISPARTA

Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:20  Almanca dijital haber platformu TRT Deutsch test yayınında - Haberler
15:16  Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
15:15  Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Haberler
15:15  Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi - Haberler
15:14  Genç kadın evinde ölü bulundu - Haberler
15:11  Microsoft, Milyonlarca insanın kullandığı Windows 7 desteğine son veriyor - Haberler
14:51  Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı - Haberler
14:37  CHP, Tuğçe Kazaz'ın büyük tepki çeken sözleri için harekete geçti - Haberler
14:21  Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor - Haberler
14:20  Bakan Soylu'dan Kadir İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi - Haberler
13.01.2020 15:24:43