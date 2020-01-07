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Eğirdir'de kar yağışı etkili oldu

Isparta'da dün sabaha karşı başlayan kar yağışı Eğirdir ilçesinde de etkili oldu.

07.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:05 Eğirdir'de kar yağışı etkili oldu
'da dün sabaha karşı başlayan kar yağışı ilçesinde de etkili oldu.

Eğirdir merkez ve bağlı köy okullarında eğitime 1 gün süre ile ara verilirken, ilçedeki bazı köylerin iç kesimlerinde halen kapalı yollar bulunduğu öğrenildi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki bir benzin istasyonunun yıkama bölümündeki çatının çökmesi sonucu 4 aracın altında kalarak hasar oluştuğu belirtildi

Bir başka yerde ise motosiklet, göçen çatının altında kalırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla bazı bölgelerdeki elektrik tellerinde yaşanan kopma dolayısıyla, sık sık elektrik kesintisi yaşandığı ve Bağlar, Kızılçubuk, Konyabucağı, Mücevre, Sanayi, Pınarpazarı mahallelerinde su kesintisi meydana geldiği kaydedildi. Yetkililer, su kesintilerinin de elektrik kesintisi dolayısıyla oluştuğunu ifade etti.

Öte yandan, ilçede kapalı olan ana köy yolu bulunmazken, Sorkuncak, Bağacık, Bağören, Beydere, Yılgıncak, Gökçehöyük, Akpınar, Sipahiler Köyü ile Yuvalı Köyü arası ve Barla'da yolların öğle saatlerinde ulaşıma açıldığı, ancak halen bazı köylerin iç kesimlerinde kar nedeniyle ulaşım aksaklığı yaşandığı öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Eğirdir, Güncel

Kaynak: İHA

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