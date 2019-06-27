Eğirdir'de tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ilçede tadilatı tamamlanan Dündar Bey Medresesi'nde incelemelerde bulundu.



Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Belediye Birim Müdürleri, Gölbelde Şirket Müdürü Ömer Yılmaz, meclis üyeleri ve teknik ekip Medrese içerisinde incelemelerde bulundu.



Dündar Bey Medresesinde tadilat tamamlandıktan sonra, içerisinde nelerin yer alacağı konusu merakla beklenirken, Belediye Başkanı Gök, İlçe Müftüsü Mustafa Türköz, Belediye Birim Müdürleri ve teknik ekip, Medrese içerisinde incelemelerde bulunup, içerisinde nelerin olacağı konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Medrese içerisinde Halk Eğitim Müdürlüğü'ne 2 oda, Kuran Kursu, Eğirdir kitapları bulunduğu 1 oda, Turizm Bürosu, Bal mumu odası, halı ve kilim tezgahlarının kurulması, kalaycı, sinevizyon Eğirdir hikayesi, gençlik odası, elma figürlü fotoğraf çekimleri, eğirdir fotoğrafları, resim sergileri ve 15 Temmuz Sergisi açılması konusunda heyet fikir birliğine



vardı.



Hazırlanacak taslak proje Kaymakam Abdullah Akdaş'a sunularak, onaylandıktan sonra Dündar Bey Medresesi hizmete açılacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA