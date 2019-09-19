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Eğirdir'deki Gaziler Günü'nde mevlit okutulup, yemek düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü Eğirdir'de de törenle kutlandı.

19.09.2019 17:08Eğirdir'deki Gaziler Günü'nde mevlit okutulup, yemek düzenlendi
19 Eylül Gaziler Günü Eğirdir'de de törenle kutlandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine Kaymakam Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erhan Savran ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan'ın Atatürk anıtına çelenkleri sunması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Hüseyin Koçaslan, yaptı.

Gazi Hüseyin Koçaslan'ın konuşmasının ardından Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden İlayda Kuş, "Ya Gazi Ol, ya Şehit" isimli şiiri okudu.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, ilçe protokolü tarafından Gaziler Derneği ziyaret edildi.

Kaymakam Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erhan Savran günün anısına Gaziler Derneğinin Özel Anı Defterine mesajlarını yazdılar.

19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla ayrıca,Eğirdir Müftülüğü'nün katkılarıyla Dündar Bey Medresesi'nde şehitler ve ebediyete intikal eden Gaziler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Gaziler Günü kutlama etkinlikleri Eğirdir Kaymakamlığı tarafından düzenlenen öğle yemeği ile programı ile sona erdi. - ISPARTA

19 Eylül Gaziler Günü, Isparta, Eğirdir, Güncel

Kaynak: İHA

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