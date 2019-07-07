07.07.2019 14:52
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Eğirdir Gölü kıyısında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Eğirdir Gölü kıyısında çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Eğirdir- Barla yolu DSİ tesisleri mevkisinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Eğirdir Gölü kıyısındaki piknik alanında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, Orman Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı. Yangının Eğirdir- Barla karayolu kıyısına kadar ulaşması sürücüleri korkuttu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Isparta
Kaynak: DHA
Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, Güncel

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