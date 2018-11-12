Eğirdir Gölü Kıyısındaki İskele Öylece Ortada Kalakaldı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:34



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:34

- Eğirdir Gölü kıyısındaki iskele öylece ortada kalakaldıEğirdir Gölü'nde korkutan görüntülerYalvaç Taşevi Plajı iskelesi ortada kaldı, umutlar kışın yağacak yağmurdaISPARTA - Isparta Eğirdir Gölü, önceki yıllarda 520 kilometrekare olan gölün yüzey alanı, su seviyesinin son 10 yılda meydana gelen yaklaşık 10 metrelik alçalmasıyla birlikte 445 kilometrekareye kadar düştü. Yalvaç ilçesine kıyısı bulunan Eğirdir Gölü'nün Taşevi Plajı'nda yakın zamanda çekilen görüntüler, göldeki su seviyesinin düşüşünü gözler önüne sererken, meydana gelen durum endişeye yol açtı. Eğirdir Gölü kıyısında çekilen sulardan geriye çamur, balçık ve ortada bulunan iskele kaldı.Çekilen görüntüler korkuttuIsparta Eğirdir Gölü'nde kuraklık, buharlaşma ve sulama nedenleriyle su seviyesi geçtiğimiz yıla göre son 1 yılda yaklaşık 55 santimetre düştü. Göldeki çekilmenin en bariz görüldüğü yerlerden biri de Yalvaç ilçesindeki Taşevi Plajı oldu. Eğirdir Gölü'ne sınırı bulunan ve Yalvaç'ın Aşağıkaşıkara köyündeki Taşevi Plajı'nda suların çekilmesiyle geride kalan görüntü korkuttu.Su seviyesinin düşmesiyle birlikte, kıyıda daha önceleri suyun üstünde olan iskele ortada kalakalırken, çevredeki çamur ve balçıklar da suyun yakın zamanda çekildiğini gözler önüne serdi.Gölde, balıkçıların daha önceleri gölün açıklarında kalan kısımda yaptıkları balıkçılık faaliyetleri için kurulan mini tesisler, suların çekilmesiyle birlikte yüzeyde kaldı.Umutlar kışın beklenen yağıştaSuyun çekilmesiyle gölde çekilen görüntüler cep telefonu kameraları tarafından böyle görüntülenirken, tehlikeli görüntünün önümüzdeki kış ayında bol yağış ile ortadan kalkması bekleniyor.'Endişelenecek bir durum yok' denilmiştiÖte yandan, bir süre önce yapılan açıklamalarda Eğirdir Gölü'nde en fazla su kaybının buharlaşmadan kaynaklandığını ifade edilmiş, şu an için ise endişelenecek bir durumun olmadığı, önümüzdeki kış ve bahar aylarında Eğirdir Gölü su seviyesinin tekrar yükselişe geçeceği kaydedilmişti.