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Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.

24.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:43
Eğirdir Gölü'nde ilk kez flamingolar görüldü

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde ilk kez 2 flamingo görüldü.

Eğridir Gölü'nün Yalvaç ilçe sınırlarında kalan Hoyran bölgesinde flamingoları gören halk, hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yalvaç'a bağlı Taşevi köyünden Osman Çetinkaya, "Gölde ilk kez flamingo gördüm. Burası normalde bu tür kuşların geldiği bir yer değildi ama sanırım yollarını kaybettiler. Temennimiz daha kalabalık sürüler halinde gelmeleri. Gölün suyu her geçen yıl çekiliyor, belki bu sayede korunur ve Burdur Gölü gibi kuruyup gitmez" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Eğirdir Gölü, Yalvaç, Güncel

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