01.07.2019 17:52
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Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor - ISPARTA

Eğirdir Gölü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü'ne giren kişi kayboldu.

Isparta 'nın Gelendost ilçesinde serinlemek için Eğirdir Gölü 'ne giren kişi kayboldu.
Alınan bilgiye göre, AK Parti Gelendost İlçe Başkanlığı yöneticisi Murat Satılmış (51) ailesiyle ilçenin Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisinden kayıkla göle açıldı.
Bir süre sonra serinlemek için göle giren Satılmış'tan haber alamayan ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Satılmış'ın ailesi ve yakınları bekleyişlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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