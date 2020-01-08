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Eğiticilere 'zeytinde budama" eğitimi verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Tarımsal Yayım Projesi kapsamında desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi çerçevesinde Muğla İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personele Zeytinde Budama konulu eğitim verildi.

08.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:41 Eğiticilere 'zeytinde budama
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Tarımsal Yayım Projesi kapsamında desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi çerçevesinde İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinde görev yapan teknik personele Zeytinde Budama konulu eğitim verildi.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Özgür Dursun'un eğiticiliğinde 6-7 Ocak 2020 tarihlerinde verilen eğitime ilçe müdürlüklerinde görev yapan 41 kişi katıldı.

Eğitimin açılışını yapan Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Süleyman Kurnaz, "Bakanlığımızca desteklenen "Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" projesi kapsamında çiftçi eğitim toplantıları ve teknik geziler düzenlenmişti. Devamında personellerimizin talepleri doğrultusunda düzenlediğimiz "Zeytinde Budama" konulu eğitimin tüm teknik personellerimizin bilgi ve donanımlarını arttıracağını, bu eğitimle alınan bilgi ve birikimlerin tüm üreticilerimize aktarılacağını ümit ediyorum" diyerek proje kapsamında Zeytinyağı yarışması düzenlendiğini ve sonuçların 7 Şubat 2020 tarihinde yapılacak törenle duyurulacağını belirtti.

Muğla'nın yerel çeşidi olan Memecik Zeytini hakkında çalışmalarını anlatarak istatistiksel veriler paylaşan Dursun, Budama Fizyolojisi, Şekil, Mahsul ve Gençleştirme Budamaları konularında detaylı bilgiler verdi. - MUĞLA

Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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