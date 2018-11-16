16 Kasım 2018 Cuma 11:48



16 Kasım 2018 Cuma 11:48

Eskişehir'de, taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacı ile uygulanan 'İyi Dersler Şoför Amca' projesi kapsamında eğiticilerin eğitimi yapıldı.Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve arasında imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Proje kapsamında; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde jandarma trafik timlerince verilmesi planlanan ve öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin, trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim becerileri konularında bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğiticinin eğitilmesi hedefinde düzenlenen toplantı Eskişehir Öğretmen Evinde yapıldı. Eğitimleri alan eğitici jandarma personeli ve ilce milli eğitim birimlerinden görevli eğiticiler tarafından, ilçelerde taşımalı sistemde görev alan sürücülere ve öğrencilere bu eğitimler kesintisiz olarak verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR