Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Türkiye birincisi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, son 3 ayda Türkiye 'deki tüm sendikalar ve şubeleri içerisinde Eğitim Bir Sen Adana Şubesinin birinci olduğunu ve bu süreçte sendikaya 414 yeni üye kazandırarak Türkiye şampiyon olduklarını ifade etti.Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sezer, "Zor şartlar altında mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve kamuoyuyla yöneticiler arasında bir köprü vazifesi gören gazeteciliği onuruyla yapan ve helal yoldan rızkını çıkaran tüm basın mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin 2019 yılını değerlendiren Sezer, geçen yılı başarılarla dolu bir şekilde geçirdiklerini belirterek, "Her şeyden önce 2019 yılının ilk gününde yeni hizmet binamıza taşındık. Sendikamıza ait olan hizmet binamız hem daha derli toplu çalışmamıza hem bize yakışır bir şekilde misafirlerimizi ağırlamamıza hem de kira külfeti gibi bazı sorunlardan kurtulmamıza da vesile oldu. 2019'un en önemli başarılarından birisi de Türkiye'de genel merkezlerinin dışında ilk kez bir sendika şubesinin tarihini ve başarı öyküsünü kitaplaştırmamız oldu. "Sevdam Davam Sendikam" kitabımız Türkiye'de bir ilkti ve hala tek. İkincisi de inşallah bize nasip olacak. 871 gündür devam eden "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşümüz" kitaplaşma aşamasında şu an yaklaşık 13000 üyemiz ile kurucu genel başkanımızın açtığı bu Kutlu yolda yürüyüşümüz devam ediyor" diye konuştu.Sezer, 2019'un en güzel gelişmelerinden birisinin de son 3 ayda Türkiye'deki tüm sendikalar ve o sendikaların şubeleri içerisinde Eğitim Bir Sen Adana şubesinin 1. olduğunu ve bu süreçte sendikaya 414 yeni üye kazandırarak Türkiye şampiyon olduklarını ifade etti.Sendikanın üyelere sunduğu birçok ücretsiz hizmet olduğunu söyleyen Mehmet Sezer, "Onlardan birisi de hukuk desteği. İşleri ile ilgili hukuksal bir sorun yaşayan üyelerimiz sendikamız avukatları ile görüşüyor daha sonra bilgilendiriliyorlar. Ardından Eğer gerekirse onlar adına dava açıyoruz. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 60 dava kazandık. Bunların çoğu aynı zamanda emsal teşkil eden kararlardı. Dolayısıyla sadece Adana'daki değil tüm Türkiye'deki eğitimcilerimize fayda sağlıyoruz. Sizleri bir arada bulmuşken eğitim camiasının sorunlarına de değinmeden geçmeyeceğim. Özellikle eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları 2019 yılında adeta zirve yaptı. Hem şiddet olaylarının hem de vergi dilimi, sözleşmeli öğretmenlerin sorunları ve 3600 ek gösterge gibi diğer Sorunların çözümü için bir an önce öğretmenlik meslek kanununun yasalaşmasını istiyoruz. Bizim bu konuda bir teklifimiz de adına 'Belediye Modeli' dediğimiz model. Eğitim-öğretim sezonu başında ve içinde yaşanan ve okul yöneticileri ile velileri karşı karşıya getiren kayıt parası aidat ve benzeri konuları kökünden çözecek bir teklif sunuyoruz. Biz istiyoruz ki nasıl ki belediyeler İller Bankası'ndan nüfusa göre para alıyorlarsa okullara da öğrenci sayılarına göre Milli Eğitim Bakanlığından bütçe aktarılsın. Böylece maddi ve manevi diğer konular da kökünden çözülmüş olur" şeklinde konuştu. - ADANA