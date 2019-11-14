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Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi İLKSAN davasını kazandı

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'ndan (İLKSAN) ayrılan çalışanların geri ödemeleri ile ilgili açtıkları davada emsal teşkil edecek kararın çıktığını söyledi.

14.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:51Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi İLKSAN davasını kazandı
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'ndan (İLKSAN) ayrılan çalışanların geri ödemeleri ile ilgili açtıkları davada emsal teşkil edecek kararın çıktığını söyledi.

Yapılan davayla alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Deniz, "Sendikamız hukuk bürosunun mağdur üyemiz adına açtığı dava neticesinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu 10 yıldan fazla süre ile maaşından Sandığa üyelik aidatı kesilen öğretmenimizin, emeklilik yardımından yararlanması için yönetmelikte öngörülen 10 yıllık süreyi de doldurduğu göz önüne alındığında, uğramış olduğu zararın, en son aidatın kesildiği tarihe kadar üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınmak suretiyle hesaplanması ve belirlenen miktarın öğretmenimize ödenmesi eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği olduğundan, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldı. Bu kararla birlikte tazminat isteminin kabulü ile en son aidatın kesildiği tarihe kadar üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınmak suretiyle hesaplanacak miktarın idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verildi.

Mahkemenin aldığı kararın emsal niteliğindedir. İLKSAN'dan ayrılarak ödenen tazminat miktarı hususunda mağdur olan Eğitim Bir- Sen üyelerinin Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi Hukuk Bürosu'na başvurarak haklarını almak için dava açabilecekler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Eğitim Bir Sen, Ali Deniz, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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