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Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanı Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

30.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:58 Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanı Çakmak, AA'nın
Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çakmak, Eğitim-Bir-Sen hizmet binasında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafına oy veren Erdinç Çakmak, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi acısını unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafına, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.
Çakmak, "Millilerden asker selamı" fotoğrafının birçok anlam ifade ettiğini belirterek, dünyaya önemli mesaj vermesi sebebiyle bunun favori fotoğraflardan biri olduğunu dile getirdi.
Birbirinden başarılı fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür eden Çakmak, şunları kaydetti:
"Bu oylamaya zevkle katıldım. Her yıl yapılan bu çalışma başarıyla sürdürülüyor. Anadolu Ajansı bizim milli ve tarihi misyonu olan bir kuruluşumuz, çalışmalarını takdirle izliyoruz. Seçilen her fotoğraf ayrı ayrı ve bir o kadar da önemli mesajlar içeriyor."

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Kaynak: AA

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