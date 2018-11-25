Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanlığı Seçimi

Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen) Ardahan
Şube Başkanı Erdinç Çakmak, yeniden başkanlığa seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi Genel Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum
'un da katılımıyla Merkez
Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı.
Genel kurulda yaptığı konuşmada, sendika olarak ülkenin birlik ve beraberliğine omuz verdiklerini söyleyen Olçum, adaylara başarı diledi.
Genel kurulda geçerli 106 oyun 70'ini alan Çakmak, yeniden başkanlığa getirildi.
Seçim sonrası konuşan Çakmak, yeniden kendisine verilen görevin öneminin farkında olduğunu belirterek, tüm seçmenlere teşekkür etti.
Atilla Olçum,Eğitim Bir Sen,Ardahan
25 Kasım 2018 Pazar 19:09