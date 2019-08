Eğitim Bir-Sen Aydın 1.Nolu Şube Başkanı Taşpınar; "Algı operasyonlarının farkındayız"

Eğitim Bir-Sen Aydın 1.Nolu Şube Başkanı Fatih Taşpınar , Aydın'da İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş üzerinden gerçekleştirilmek istenen algı operasyonlarının olduğunu belirterek, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Başkan Taşpınar yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, toplum mühendisliği plan ve projelerinin sürekli uygulandığı ülkelerin başında gelmektedir. Demokrasiye, milletin değerlerine, toplumsal ve bireysel özgürlüklere -özellikle de eğitim özgürlüğüne- karşı yıllardır devam ettirilen savaş, bu mühendisliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile küresel güçlerin ve yerli uzantılarının birlikte organize ettikleri planlar, Türk milletinin devletinin yanında yer almasıyla akamete uğratılmıştır. Bu bağlamda milletin basiretli tutumu ve yeni nesil devlet aklı, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirme hususunda emin adımlarla yoluna devam edecektir. Eğitim Bir Sen olarak halkın ve hakikatin yanında yer almaya ve ülkemiz üzerinde, özellikle eğitim yoluyla, gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü oyunun karşısında durmaya devam edeceğiz.Halkın değerlerini hiçe sayan, yerli ve milli değerlere yabancı üstelik bu güne kadar eğitim-öğretim konusunda dişe dokunur projeler ortaya koyamayanlar, gerçeklerden uzak hiç bir formasyona dayanmayan bir takım açıklamalarda bulunmaktadırlar. Son günlerde Aydın'ımızın eğitimiyle alakalı bizleri de ilgilendirdiğini düşündüğümüz mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı kanısındayız. Magazinsel haber değerinden öteye geçmeyen popülist yaklaşımlarla eğitimi değerlendirmek hiç kimseye fayda sağlamadığı gibi eğitim camiası içinde de karşılığı olmayacaktır. Bir takım siyasiler tarafından ilimiz eğitiminin ciddiyetsizce değerlendirildiğine şahit oluyoruz. Biz Eğitim Bir-Sen olarak, son haftalarda Aydın'ın eğitimi bahane edilerek İl Milli Eğitim Müdürümü Seyfullah Okumuş üzerinde gerçekleştirilmek istenen algı operasyonlarının farkındayız. Sendika olarak biz bu güne kadar eğitim öğretimle ilgili yapılan doğruların daima hep yanında olduk. Yapılan yanlışları vurgulamaktan da çekinmedik. Gerek daha önceki dönemlerde yapılan liyakatsiz atamalar gibi derinliği ve bir felsefesi olmayan uygulamaların birçok yanlış sonuçlar doğuracağını belirttik belirtmeye de devam edeceğiz. Her zaman hakikati dile getirmek bizim vazgeçilmez ahlakımızdır. Henüz göreve başlayalı 6 ay olmasına karşın ilimizin eğitim çıtasını daha yukarılara taşımak için büyük çaba sarfeden, her platformda öğretmenine sahip çıkan; değerlerimizin farkında olan, sürekli eğitim faaliyeti sahasının içinde bulunarak eğitimcilerimizin kalbine dokunmaya gayret eden, eğitim öğretime dönük yeni projeler üretme çabasında olan bir İl müdürünü birilerinin keyfi ve siyasi hezeyanlarına malzeme ettirmeyiz. İl milli eğitim müdürümüzün görev aldığı geçen altı aylık süre zarfında; eğitimin tüm paydaşlarıyla olan diyaloğu, istişare odaklı tutumu ve durmak bilmeyen gayretlerine şahitlik etmekteyiz. Bu bakımdan eğitim öğretimin yalnızca bir dönemini geride bırakmış İl müdürünün istifaya çağırılmasını, cehaletin değilse bile art niyetin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. Civar illerin eğitim başarısının bilinçli bir şekilde Magazin haberlerine konu edildiği bir dönemde ilimizin eğitim başarısının düşük gösterilmesinin gerçekle ilgisi bulunmamaktadır. Bu haberlerin bakanlığın yayımladığı raporlarla örtüşmediği ortada iken; ilimizin bazı illerle mukayese edilmesi, akla başka şeyler getirmektedir. Kaldı ki bazı illerde öğrencilerin yüzde 80-90'ı sınava girerken, bazı illerde sınavı kazanma şansı olmayan, başarısı düşük öğrenciler sınava sokulmayarak ancak yüzde 60'ının sınava girmesiyle o ilin başarısını yüksek göstermek gibi bir çaba içerisinde olmaları, reklamı yapılan başarıların suni olduğunu ve ayrıca başarı kriterinin objektif olmadığını göstermektedir. Eğitimin başarının yalnızca sınavlarla ölçülemeyeceği de altı çizilmesi gereken bir başka konu.Yine bir başka husus olarak ilimizin tarihi mirası bazı yapıların çürümekten ve yıkılmaktan kurtarılıp sivil toplum kuruluşları tarafından günümüze kazandırılması takdir edilmesi geren bir durumken; bunların peşkeş çekildiği haberleri; o sivil toplum kuruluşları nezdinde milli yapıların hedef alınması, gün gibi ortada olan gerçeğin gizleme çabası ve kocaman bir art niyetin göstergesi olduğu sendikamız tarafından değerlendirilmektedir. Bu topraklarda taş üstüne taş koyan herkes bizim için kıymetlidir. Şehrimizin en büyük sivil toplum örgütü Eğitim Bir Sen Aydın 1 No'lu Şubesi olarak değerlerine bire bir bağlı olduğumuz halkımızın hizmetindeyiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmesinive bu sürecin sonunda geleceğe güvenle bakabilmerini sağlamak bizim görevimizdir. Aydın'ımızda toprağına ayak basmadık hiç bir yer, ziyaret etmediğimiz hiç bir okul, fikrini almadığımız ve derdiyle dertlenmediğimiz hiç bir paydaşımız kalmadan, hakkın ve haklının yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm eğitim çalışanlarımızın memnuniyeti gayretimiz olup onların yanında yer almak gönül borcumuzdur" dedi. - AYDIN