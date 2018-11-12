Eğitim Bir- Sen Bilecik Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Eğitim Bir-Sen Bilecik
Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Bilecik Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda seçime tek liste halinde giren Ahmet Selöz, yeniden başkan seçildi. 162 delegenin 117'sinin katıldığı ve tamamının geçerli sayıldığı seçim sonrası açıklama yapan Eğitim Bir- Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, genel kurulların aslında geniş katılımlı bir istişare olduğunu ifade etti. Selöz, "Biz de işlerimizi istişare ve ortak akılla görmeye özen gösteren bir teşkilatız. Üyelerimizin özgür iradeleri tecelli etti, delegelerimiz belirlendi. Şimdi de delegelerimizin özgür iradesinin tecelli edeceği genel kurulumuz, hiç kuşkusuz teşkilatlarımıza yeni bir heyecan, farklı bir dinamizm kazandıracak. Bu, bir hizmet yarışıdır. Bizleri Eğitim-Bir-Sen çatısı altında tanıştıran, buluşturan, konuşturan, koşuşturan rabbime sonsuz şükürler olsun. Birlikteliğimiz bereketli olsun. Asıl önemli olan bu yolda olmak kadar, yolu sizlerle omuz omuza yürümektir" dedi.
Ülkenin en zor, en sıkıntılı zamanlarında kök salmış hainlere karşı inançla, cehalete karşı bilgiyle, yasaklara karşı özgürlüklere, zalime karşı mazlumdan yana duruşlarıyla direndiklerini belirten Selöz, " Türkiye
'nin yakın geçmişindeki çalkantılı süreçleri izleyenler, bu aşamaya çok zorlu mücadeleler sonrasında geldiğimizi çok iyi bilirler. Ülke ve toplum olarak millet iradesine yönelik darbeleri, çağ dışı yasakları aşarak geldik. Son çeyrek yüzyıldır, Türkiye'nin her demokratik kazanımında Eğitim-Bir-Sen'in teri, yeri ve imzası var ve yine Eğitim-Bir-Sen'in tarihi, ilim ve irfan davamızda eğitimde yeni açılımlar, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde yeni kazanımlarla kendini gösterir. Özgürlüklerden, vesayetle mücadeleye özlük haklarımızın iyileştirilmesinden Eğitim sistemimizin demokratikleştirilmesine kadar Bütün demokratik hak ve kazanımlarda mücadelemiz, emeğimiz ve imzamız var. Atılan doğru adımlarda katkımız, yasakların kaldırılmasında emeğimiz, sorunların çözümünde alın terimiz, haksızlıkların giderilmesinde çabamız vardır. Eğitim-Bir-Sen'li olmak, can verilerek vatan kılınmış coğrafyayı alın terinin gücüyle büyütmek, kritik zamanlarda irfani duruşla kuşatmak, zor zamanlarda cesaretle korumaktır. Bizim yol ve dava arkadaşlığımızın, teşkilat kültürümüzün bazı öncelikleri var Ancak ilk önceliğimiz ülkemizdir, Türkiyedir. Biz; insanı, inancı, umudu, tarihi, beklentisi, özlemi, öfkesiyle Türkiye'nin gerçeği, ümmetin umuduyuz. Eğitim-Bir-Sen, inanç, umut, güven, samimiyet demek. Biz varsak umut bitmeyecek, Siz bizimleyseniz aşkımız hiç bitmeyecek. Biz varsak bu ülke diz çökmeyecek, teslim olmayacak, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek demektir. Eğitim-Bir-Sen ailesine mensup olmakla gurur duyuyoruz, gurur duymalıyız. Emanete asla gölge düşürmemeye yemin etmiş bizler de taşımayı üstendiğimiz değerlerin sorumluluğunu layığıyla temsil etmek için şube yönetimimiz, ilçe, kurum ve iş yeri temsilcilerimizle canla başla çalışıyoruz. Bugün yeni bir besmele ile yarın dünden daha fazla çalışacağız" şeklinde konuştu.
Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ise; Eğitim Bir- Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz, Başkan Vekili Ahmet Basatemur, Mali İşler Ercan Çakmak
, Mevzuat ve Toplu Sözleşme Yusuf Cengiz Yarangümeli, Basın İşleri İsmail Tetik, Eğitim Sosyal İşler Arzu Kesici ve Teşkilatlanma Yücel Gürsoy şeklinde oluştu. - BİLECİK
Bilecik,Eğitim Bir Sen
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:35