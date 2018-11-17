Eğitim Bir Sen'de Başkan Kalkan Güven Tazeledi

Eğitim Bir Sen Kayseri
1 Nolu Şubesi'nde yapılan 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Aydın Kalkan
, yeniden başkanlığa seçildi.
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulunda Aydın Kalkan ve Cemal Bolgı başkanlık için yarıştı. Konuşmaların ardından 162 delegenin oy verme işlemine geçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasıyla yapılan sayımda, mevcut Başkan Aydın Kalkan 85 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Bolgi ise 69 oyda kaldı. Kalkan'ın başkanlığında yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor;
Abdullah Karabulut, Mehmet Emin Aslantürk, Abüdder Elbey, Hacı Sarı, Ahmet Kucur, Latif Küçük. - KAYSERİ
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:56