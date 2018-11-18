Eğitim-Bir-Sen'de Çatı Güven Tazeledi

Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen) Şırnak
Şube Başkanı Abdullah Çatı, yeniden bu göreve seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Şırnak Şubesi Genel Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı Emin Esen
'in de katılımıyla kentteki bir otelin konferans salonunda yapıldı.
Esen, genel kurulda yaptığı konuşmada, sendika olarak ülkenin birlik ve beraberliğine omuz verdiklerini söyledi.
Şube Başkanı Çatı da Türkiye
'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, amaçlarının oluşturacakları sinerjiyle yarınlara daha güçlü girmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Çatı, yeniden başkanlığa getirildi.
Emin Esen,Şırnak,Eğitim Bir Sen
18 Kasım 2018 Pazar 16:29