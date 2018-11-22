Eğitim-Bir-Sen'de Devir Teslim Gerçekleşti

17 Kasım 2018 tarihinde yapılan Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu'nun ardından başkanlık görevini bırakan Ali Musa Bina, sendika binasındaki mazbata töreninde Ali Kaya'ya görevini devretti. 4 yıl sürecek görevi için ilçe seçim kurulundan mazbatasını alan Ali Kaya, İzmir sivil toplumunda bir değer haline gelen Ali Musa Bina'dan devraldıkları etkin ve atak sendikacılık çizgisini sürdüreceklerini ifade etti.

BİNA: KAZANAN EĞİTİM-BİR-SEN

Ali Musa Bina, mazbata töreninde yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek Ali Kaya ve ekibine başarılar diledi. Bina, "Kongremizi geride bıraktık. Seçimle iş başına gelen ekibimizi öncelikle tebrik ediyorum. Kongremizin tek bir kazananı oldu, o da Eğitim-Bir-Sen'dir. Bundan sonrası için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız bayrağı daha yükseklere taşıyacaklardır. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

ETKİN VE ATAK ÇİZGİYE DEVAM

Yeni başkan Ali Kaya ise açıklamalarında, Ali Musa Bina'dan devraldıkları etkin ve atak sendikacılık çizgisini sürdüreceklerini ifade etti. Kaya, "Seçim sürecini artık geride bıraktık. Mazbatamızı aldık, göreve başladık. İzmir'de Ali Musa Bina başkanımızın büyük katkısıyla ulaşılan 12 bin 500 üyemizin sorumluluğu omuzlarımızda. Üyelerimizin özlük ve özgürlük taleplerini en üst seviyede takip edeceğiz. Bizler de devraldığımız bu görevde etkin ve atak bir sendikacılık anlayışı içerisinde canla başla çalışacağız" diye konuştu.