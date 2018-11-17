Eğitim-Bir-Sen'de Mahir Barışan Güven Tazeledi

Eğitimciler Birliği Sendikası
(Eğitim-Bir-Sen) Muş
Şubesi Başkanı Mahir Barışan, yeniden bu göreve seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu, Muş Öğretmenevinde yapıldı.
Tek listeyle seçime gidilen genel kurumda, geçerli oyların tamamını alan Mahir Barışan, yeniden şube başkanlığına seçildi.
Barışan, genel kurulda yaptığı konuşmada, tecrübe ve birikimlerle bugünlere geldiklerini söyledi.
Mücadele ruhunu hiç kaybetmediklerini dile getiren Barışan, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz noktayla yetinmeden, bizden umutlu olanlar, bize bel bağlayanlar için, mazlumlar, mağdurlar ve temsil ettiğimiz eğitim hizmet kolu çalışanları için, dün olduğu gibi, bugün de yarın da daha çok çalışacak, çaba harcayacak, azimle, kararlılıkla, canla başla alın ve akıl teri dökeceğiz."
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:33