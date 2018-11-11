Eğitim-Bir-Sen'de Özdemir Yeniden Başkan Secildi

Eğitim-Bir- Sen Karaman
Şubesi Başkanı Yunus Özdemir
, yeniden bu göreve seçildi.
Sendikanın 6. olağan genel kurulu, Piri Reis
Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı.
Şube Başkanı Özdemir'in hazırladığı tek listeyle yönetime aday olduğu genel kurulda, Özdemir yeniden başkanlığa getirildi.
Seçimin ardından konuşma yapan Özdemir, tüm katılımcılara teşekkür ederek, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarını söyledi.
Genel kurula AK Parti
Karaman İl Başkanı Mehmet Er
de katıldı.
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11 Kasım 2018 Pazar 17:40