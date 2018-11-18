Eğitim-Bir-Sen'de, Şeker Güven Tazeledi

Eğitim-Bir-Sen Siirt
Şubesi Başkanı Murat Şeker
, yeniden bu göreve seçildi.
Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, Siirt Üniversitesi
(SİÜ) Merkez
Yerleşkesi Konferans Salonunda yapıldı,
Genel kurulun açılışında, Ensar Camisi imam hatibi Ramazan Toprak
, Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.
Şube Başkanı Şeker, genel kuruldaki konuşmasında, sendika olarak ülkenin en zor, en sıkıntılı zamanlarında, cehalete karşı bilgiden, yasaklara karşı özgürlükten, zalime karşı mazlumdan yana duruş sergileyerek direndiklerini söyledi.
Terör ve savaş başta olmak üzere, hak ve özgürlük ihlallerine karşı seslerini yükselttiklerini belirten Şeker, şunları kaydetti:
" 28 Şubat
'ın zulmüne, haklı olmanın verdiği güç ve güvenle karşı durduk. 15 Temmuz işgal girişiminde ilk tepki koyanlardan biri, televizyonlarda kendiniz de gördünüz 1 milyon üyeyi sokağa çağıran Genel Başkanımız Ali Yalçın
oldu. Bazılarının ATM kuyruklarında karşıladığı 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını bizler meydanlarda karşıladık. Varlığımıza ve birliğimize kasteden vesayet güçlerine karşı 15 Temmuz'da üyelerimizle tüm Türkiye
'de olduğu gibi Siirt'te de sahaya indik."
Konuşmaların ardından tek listeyle seçime gidilen genel kurulda, Şeker yeniden başkan seçildi.
Genel kurula SİÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
, AK Parti
Merkez İlçe Başkanı Ekrem Olgaç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
) İl Müdürü Ömer Aslan
ile Memur-Sen
'e bağlı sendikaların temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.
Murat Şeker,Siirt,Eğitim Bir Sen
18 Kasım 2018 Pazar 18:35