Eğitim-Bir-Sen'den AK Parti'ye Ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar
Şube Başkanı Mustafa Arslan
ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti
İl Başkanlığını ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Arslan, sendikanın 5 bin 600 üyeyle Afyonkarahisar'ın en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, "Bizler, eğitim alanın da faaliyet gösteren, özelde kamu çalışanlarının demokratik, özlük ve ekonomik haklarını iyileştirmek ve geliştirmek genelde ise tüm insanlığın huzur ve refahını amaç edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ülkemizin geleceği ve refahı için her türlü yararlı çalışmaların içinde olacağız ve bu tür çalışmaları destekleyeceğiz." dedi.
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye
'nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı.
Eğitim Bir-Sen camiasına bundan sonraki süreçlerde çok büyük görevler düşeceğini aktaran Sezen, "Ülkemizin geleceği ve bekası için üzerinize düşen görevi yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Sendikanızın başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA