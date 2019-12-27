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Eğitim-Bir-Sen'den Başkan Yalçın'a eğitime destek ziyareti

Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

27.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:34 Eğitim-Bir-Sen'den Başkan Yalçın'a eğitime destek ziyareti
Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalkan ile Talas İlçe Temsilcisi Mehmet Albostan, Kadın Kolları Temsilcisi Deniz Koçakel ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Yalçın'ı ziyaret etti.
Yalçın, belediye olarak eğitim alanında yaptıkları çalışmalardan söz etti, yaz tatilinde okullarda gerçekleştirdikleri tadilat çalışmalarını anlattı.
Kalkan da desteklerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Mustafa Yalçın, Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Talas, Güncel

Kaynak: AA

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