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Eğitim-Bir-Sen'den Başkan Yalçın'a ziyaret

Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve beraberindekiler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

27.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:58 Eğitim-Bir-Sen'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve beraberindekiler Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Talas İlçe Temsilcisi Mehmet Albostan, Kadın Kolları Temsilcisi Deniz Koçakel ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyarette eğitimle ilgili görüş alış verişinde bulunulurken, Kalkan okullara desteklerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, belediye olarak eğitimde yaptıkları çalışmalardan bahsederek, yaz tatilinde okullardaki tamir, tadilat, boya gibi çalışmaları anlattı. Başkan Yalçın, birlikte daha yakın çalışmayı istediklerini sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda Eğitim-Bir-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Başkan Yalçın'a sendika faaliyetlerinin yer aldığı kitap hediye etti. - KAYSERİ

Eğitim Bir Sen, Mustafa Yalçın, Aydın Kalkan, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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