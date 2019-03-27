Eğitim-Bir-Sen'den Çanakkale Zaferi Sergisi ve Konferansı

Bir-Sen Atakum
ve Canik
Temsilciliklerince "Batı'nın Gözünden Karikatürlerle Çanakkale Zaferi
" konulu sergi ve konferans gerçekleştirildi.
Konferanslar, Samsun
Tarih Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Emin Günaydın tarafından verildi. Atakum Ertuğrul Gazi
Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta Günaydın, Çanakkale Zaferi'nin ve 1.Dünya Savaşı'nın, o gün Batı medyasında nasıl karikatürize edildiğini karikatür okuma yoluyla anlattı. Gençlerin ve öğrencilerin, Batı'nın, Çanakkale Zaferi'ne, Osmanlı'ya ve Müslüman Türk milletine yaklaşımını farklı bir pencereden görmelerine imkan sağlayan konferans katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Konferansın gençlere tarih şuurunu aşılaması bakımından bu tür etkinliklerin önemli olduğu vurgulandı.
Konferansa, Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı ve Memur-Sen
İl Temsilcisi Hamdi Yıldız
, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Arslan
, İlkadım
İlçe Temsilcisi Nihat Şen
, Canik İlçe Temsilcisi Erdal Eş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN
Eğitim Bir Sen, Atakum, Çanakkale Zaferi, Güncel
Kaynak: İHA