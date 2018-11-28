Eğitim Bir-Sen'den Dayanışma Yemeği

Eğitim Bir-Sen Kurtalan
Şubesi, İlçe Milli Eğitim çalışanları ile dayanışma yemeğinde bir araya geldi.
Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, Kurtalan Belediye Başkan Vekili Ahmet Minaz, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, şube müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
personeli ve öğretmenler katıldı.
Yemekte konuşan Eğitim Bir-Sen Kurtalan Şube Başkanı Hüseyin Lale, Öğretmenler Günü'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Murat Onay
'ı unutmayacaklarını söyledi.
Lale, sendika olarak üyelerinin tüm sorunlarını demokratik yollarla savunacaklarını kaydetti.
Yemekte, yıl boyunca yaptığı çalışmalarla takdir kazanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine plaket verildi.
Kurtalan,Eğitim Bir Sen
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:49