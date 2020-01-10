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Eğitim-Bir-Sen'den İHA'ya ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti.

10.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:09Eğitim-Bir-Sen'den İHA'ya ziyaret
Eğitim-Bir-Sen Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Ajansı'nı (İHA) ziyaret etti.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habip Yıldırım, Başkanvekili Mehmet Demir, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bedir Yaman, İHA'yı ziyaret etti.

Sendika yöneticileri, Gazeteci Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Ziyarette gazeteciler ve eğitim üzerine yapılan sohbette, Adıyaman'da basın çalışanlarının çalışma koşulları ile eğitimin içinde bulunduğu durum konuşuldu. - ADIYAMAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Eğitim Bir Sen, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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