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Eğitim Bir- Sen'den İl Müdürü Çelik'e ziyaret

Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilciliği üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyarette bulundu.

28.09.2019 13:05Eğitim Bir- Sen'den İl Müdürü Çelik'e ziyaret
Eğitim Bir-Sen Bilecik İl Temsilciliği üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyarette bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile belirten İl Müdürü Çelik, konuklarına teşekkür etti. Ziyaret esnasında kentin eğitim faaliyetlerine yönelik yapılması hedeflenen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim-Bir-Sen Bilecik Şube Başkanı Ahmet Selöz ve Yönetim Kurulu üyeleri 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ülke, gençler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti. - BİLECİK

Eğitim Bir Sen, Ramazan Çelik, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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