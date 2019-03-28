Eğitim Bir-Sen'den Karamürsel'de İstişare Toplantısı

Kaynak: AA

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Karamürsel Şubesi, ilçede görev yapan öğretmen ve idarecilerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.Karamürsel Öğretmenevinde yapılan toplantıya Kocaeli Şube Başkanı Şahin Yaşlık ve yönetim kurulu üyeleriyle sendikanın okul temsilcileri katıldı.Karamürsel Şube Başkanı Kamuran Öğcem, toplantıda yaptığı konuşmada, "Hep doğruyu söyledik, yanlışı gösterdik. Sorunları tespit ederken, çözüm önerilerimizi de sıraladık. Bununla da yetinmedik, çözümün takipçisi olduk. Kendimizi milletimizden alacaklı görmedik hiçbir zaman. 'Bu millete borcumuz var.' dedik her zaman. Derdi millet, yükü medeniyet olan bir teşkilatız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.Toplantıda, Eğitim Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dumrul tarafından katılımcılara Temsil ve İletişim Becerileri konusunda seminer verdi.