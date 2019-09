Eğitim-Bir-Sen'den öğrenci başına 251 lira talebi

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre öğrenci başına okul masrafının arttığını, bu sebeple devletin her öğrenci için en az 251 lira yardım yapması gerektiğini söyledi.Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarının okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafının 785 lira, ilkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masrafın bin 190 lira, ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrenci için bin 235 lira ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafının bin 245 lira şeklinde hesaplandığını aktardı. Öğrencinin eğitim maliyeti her geçen yıl artarken, süreç içerisinde ek masraflarla velinin yükünün daha fazla ağırlaştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Çoban, "Sosyal devlet olmanın gereği olarak çocuğu okula giden, okul öncesi dahil memurlara çocuk yardımı en az 251 liraya çıkarılmalıdır. Alt gelir grubundaki ailelere de ilköğretime giden her bir çocuk için en az 251 lira yardım yapılmalıdır" ifadelerini kullandı."Okullara belli bir bütçe ayrılmalı"2018-2019 öğretim yılında öğrencinin veliye eğitim maliyeti 218 lira iken, 2019-2020 yılında 15,1 oranında artışla ortalama 251 lira olacağının tahmin edildiğini belirten Çoban, servis ücreti, kantin ve yemekhane gibi ücretlerin de eklenmesiyle birlikte velilerin eğitim maliyetinde artışın yaşanacağının aşikar olduğunu aktardı. Milli Eğitim Bakanlığının okul içerisinde gerçekleştirilen harcamaların önüne geçmek için okullara belli bir bütçe ayırarak, öğrencilerden sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmesi gerektiğini de belirten Çoban, halihazırda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki giderlerinin velilere oldukça büyük yük olduğunu, aidat, sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi harcamaların da velilerden alınmasının ailelerin omuzlarındaki yükü iyice arttırdığını kaydetti."Yük hane halkının üzerinde"En büyük yatırımın eğitime ve çocuklara olan yatırım olduğunu vurgulayan Çoban, "2017 yılına bakıldığı zaman Türkiye'deki eğitim harcamaları içinde okul öncesi için yapılan eğitim harcamalarının yüzde 20'si hanehalkları tarafından gerçekleşmiştir. İlkokul düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının yüzde 19'u, ortaokul düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının yüzde 23'ü ve ortaöğretim düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının yüzde 22'si hanehalkları tarafından gerçekleşmiştir. Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 liradır. Bu süre zarfında yapılan harcamalar aylık olarak hesaplandığında veliye ortalama 247 lira olarak yansımaktadır. Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 lira, ayda ise ortalama 259 lira harcanmaktadır. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 lira, ortaöğretimde ise ortalama 509 liraya çıkmaktadır. Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri de dahil edildiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 440 liradan 704 liraya, ortaöğretimde ise 509 liradan 763 liraya çıkmaktadır. Eğitim kademesi yükseldikçe hanehalklarının ortaöğretime yaptığı eğitim harcamasının 11 milyar 269 milyon lira, ortaokula 7 milyar 531 milyon lira, ilkokula 5 milyar 631 milyon lira ve okul öncesine 2 milyar 73 milyon lira olduğu görülmektedir. Okul öncesi haricinde eğitim kademesi yükseldikçe Türkiye'deki eğitim kademesine göre toplam eğitim harcamalarının içerisinde hanehalklarının yaptığı eğitim harcamalarının payının da artığı görülmektedir" dedi. - ANTALYA