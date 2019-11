Eğitim Bir-Sen'den öğretmenlere yönelik şiddete tepki

Eğitim Bir-Sen Çankırı Şubesi Başkanı Tuğrul Değirmenci, sendikanın yaptığı araştırmada, şiddet olaylarının son 2 yılda giderek tırmandığını söyledi.Değirmenci, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, eğitimciye şiddete dur demek, seslerini yetkililere duyurmak ve çözüm bulma iradesini harekete geçirmek için bir araya geldiklerini belirtti.Eğitimciler olarak seslerinin duyulmasını istediklerini ifade eden Değirmenci, "Şiddet, her geçen gün sayı olarak da yoğunluk olarak da artıyor. Farklı faillerle yeni kulvarlar buluyor, en uzağında olması gereken yerlere bile giriyor. Toplumsal bağlarımızı çözüyor, geleceğimizi karartıyor." dedi.Eğitim Bir-Sen'in yaptığı araştırmada son iki yılda şiddet olaylarının giderek tırmandığına işaret eden Değirmenci, şunları kaydetti:"Eğitim merkezli düzenlemeler ciddi bir duyarlılık ve sorumlulukla yeniden tanzim edilmelidir. Öğretmenlik mesleğine itibar kazandırılmalı, eğitim çalışanlarımız saldırılara açık, korumasız, korunaksız, güvensiz bırakılmamalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu, bu husus da göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, etkinleştirilmelidir. Bu kapsamda, değerler eğitimi, aileyi de içine alacak şekilde ve sosyal çevrenin öğrenci üzerindeki muhtemel negatif etkilerinden arındıracak kapsamda yeniden ele alınmalıdır. Çünkü eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir."