Eğitim Bir Sen'den Okullar Arası Voleybol Turnuvası

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Eğitim Bir Sen Silopi Şubesi tarafından ilçe merkezindeki okullar arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Final maçının oynandığı turnuvada 1'inci, 2'inci takıma kupa ve ödül verildi.Eğitim Bir Sen Silopi Şubesi tarafından okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi. 22 takımın katıldığı voleybol turnuvasında birinci Vatan İlkokulu, ikinci Yenişehir Ortaokulu oldu. Turnuvanın final maçına Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Memur Sen Şırnak İl Temsilcisi Abdullah Çatı, Eğitim Bir Sen Silopi İlçe Temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı.Maç sonrası açıklamada bulunan Eğitim Bir Sen Silopi İlçe Temsilcisi Bilal Aksoy; "Arkadaşlarımız arasındaki birlikteliği ve samimiyeti pekiştirmek amaçlı düzenlediğimiz voleybol turnuvası çok kaliteli ve heyecanlı maçlara sahne oldu. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK