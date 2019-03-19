19 Mart 2019, 16:26
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Eğitim Bir Sen'den Okullar Arası Voleybol Turnuvası

Eğitim Bir Sen

Eğitim Bir Sen Silopi Şubesi tarafından okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Silopi Şubesi tarafından okullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

22 takımın katıldığı turnuvada birinci Vatan İlkokulu, ikinci ise Yenişehir Ortaokulu oldu.

Turnuvanın final maçına İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Memur Sen Şırnak Temsilcisi Abdullah Çatı, Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Temsilcisi Bilal Aksoy ve öğretmenler katıldı.

Maç sonrası açıklama yapan Eğitim Bir- Sen İlçe Temsilcisi Aksoy, birlikteliği ve samimiyeti pekiştirmek amacıyla düzenledikleri turnuvanın heyecanlı maçlara sahne olduğunu belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Silopi, voleybol, Eğitim Bir Sen, Güncel
Kaynak: AA